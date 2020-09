Delen van A16 en A65 dicht door onderhoudswerkzaamheden, verkeer wordt omgeleid

Het kaartje met de gevolgen van de afsluiting van een deel van de A16. (Rijkswaterstaat) vergroot

De snelweg A16 is dit weekend vanaf knooppunt Princeville in de richting van België afgesloten. De autosnelweg A65 tussen het knooppunt Vught en de Helvoirtseweg in Vught is vanaf vrijdagavond helemaal dicht. Er zijn diverse omleidingsroutes. De afsluiting gaat vrijdagavond om negen uur in.

Beide stremmingen zijn naar verwachting maandagmorgen om vijf uur voorbij. Ze zijn volgens Rijkswaterstaat nodig vanwege werkzaamheden.

Onderhoud aan wegen

De afsluiting op de A16 geldt voor het deel tussen de knooppunten Princeville en Galder en zal ook volgend weekend het geval zijn. De werkzaamheden die hier plaatsvinden, bestaan uit asfalteren, het vervangen van voegovergangen en onderhoud aan de geleiderail. Bij de klus worden de wegen, viaducten, bruggen en tunnels onder handen genomen.

Op de A65 wordt onderhoud uitgevoerd aan het asfalt in de tunnel onder het spoor.

Omleidingsroutes

De omleidingen worden op gele borden aangegeven en ze staan op internet. Het verkeer wordt bovendien geadviseerd de actuele verkeerssituatie in de gaten te houden.