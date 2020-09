Help de nonnen van Oosterhout en bestel 20.000 flesjes wijn (of één)

Zuster Maria Magdalena heeft hulp nodig. (Foto: Breda Maakt Mij Blij) vergroot

De nonnen van de Norbertinessenpriorij Sint-Catharinadal in Oosterhout zitten met de handen in het haar. 20.000 flessen wijn, een groot deel van de jaarlijkse productie, zou door KLM afgenomen worden. De coronacrisis gooide roet in het eten. Via Breda Maakt Mij Blij kunnen Brabanders de wijn, die normaal niet voor consumenten te koop is, nu aanschaffen. Het geld gaat naar de nonnen.

Deze zomer kregen Thibaud en Frank van Breda Maakt Mij Blij nog bekendheid met de verkoop van de gladiolen van boer Theo. Vanwege de annulering van de Nijmeegse Vierdaagse zat hij met duizenden gladiolen opgescheept. In no time werden er door de Bredanaars maar liefst 170.000 verkocht.

En nu willen ze de nonnen helpen. "We hoorden na de actie met de gladiolen over hun probleem. Vroeger kwamen ze rond van sponsoring, maar sinds 2014 maken ze witte wijn. Het gaat om een blend van de drie druivenrassen Auxerrois, Pinot Blanc en Pinot Gris. Ze hebben veertien voetbalvelden met druiven, genoeg voor 55.000 flessen", vertelt Thibaud van der Steen.

"KLM zou de wijn kopen, nu blijven de nonnen ermee zitten"

Die druiven worden in eigen huis geperst en tot wijn verwerkt. "Het gaat bijvoorbeeld naar horeca, maar KLM plaatst ieder jaar één grote order bij een Nederlandse wijngaard. Die wijn schenken ze op intercontinentale vluchten. De deal moest nog getekend worden, maar de nonnen hadden er wel op gerekend. Nu blijven ze met die wijn zitten."

Sinds zondag kunnen geïnteresseerden de wijn kopen. "We hebben in een paar uur tijd al honderd bestellingen, echt een vliegende start. Sommige mensen bestellen één fles, andere meerdere dozen. In september worden de druiven voor het nieuwe wijnseizoen geoogst, dan gaan we met vrijwilligers ook helpen oosten. Er wonen veertien nonnen, die kunnen dat niet alleen."

