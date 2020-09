Urenlang geen treinverkeer tussen Breda en Tilburg Universiteit vanwege defecte bovenleiding

Tussen Breda en het station Tilburg Universiteit reden van vrijdagavond tot halfvijf zaterdagochtend geen treinen. De bovenleiding op dit traject was defect.

De NS meldde dat het probleem rond tien uur vrijdagavond begon. De verstoring had gevolgen voor de trajecten Breda-Eindhoven en Breda-Den Bosch. Volgens spoorbeheerder ProRail was de bovenleiding 'flink beschadigd'. Hoe dit kon gebeuren, is niet duidelijk.