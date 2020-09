Jongen (16) bedreigd met vuurwapen en beroofd in park in Breda

Het Brabantpark in Breda (foto: Google Maps). vergroot

Een 16-jarige jongen is vrijdagavond in Breda bedreigd met een vuurwapen en beroofd. Dit gebeurde in het Brabantpark, rond kwart voor twaalf.

Het slachtoffer zat met twee vrienden op een bankje in de buurt van de Mgr. Leijtenstraat, toen ze werden aangesproken door een jongeman. Die tilde zijn shirt op en liet een vuurwapen in zijn broeksband zien. Hij eiste vervolgens hun waardevolle spullen.

Alarm

Toen de 16-jarige jongen zijn dure mobiele telefoon en geld gaf, ging de man ervandoor. De telefoons van de andere jongens heeft de straatrover niet afgepakt.

De man vluchtte richting het winkelcentrum. Het slachtoffer en zijn vrienden zijn snel naar zijn huis gefietst en hebben daar alarm geslagen.

Signalement

De dader zou een getinte man zijn. Hij droeg een zwart vest met capuchon, een joggingbroek en gympen. Hij heeft kort haar.