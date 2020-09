Bospeen van de BBQ - Smakelijk recept uit 'Lekker Weekend!'

Recept Smakelijk vergroot

Elke zaterdagochtend hoor je in het radioprogramma Lekker Weekend! kort na halfelf een chefkok over een Brabants streekproduct. Zaterdag 5 september hoorde je Arnoud de With. Hij koos voor bospeen van de barbecue. Qua techniek een eenvoudige bereiding, en ook erg smakelijk door het zoete van de wortel met de licht-pittige specerijen en het rokerige barbecue-aroma.

Wat heb je nodig:

2 bossen bospeen

1 theelepel komijnzaad

1 theelepel chiliflakes

een halve theelepel gerookt paprikapoeder

een snufje gemalen piment

vijf korrels korianderzaad

een theelepel gedroogde rozenblaadjes / bloesem

een theelepel geraspte sinaasappelschil

olijfolie en grof zeezout

Zo maak je het:

Was de wortelen grondig, schil ze niet. de schil zorgt voor een extra zoete smaak.

Droog de wortelen.

Vijzel de specerijen en de sinaasappelschil.

Blancheer de bospeen, maar spoel niet koud af. De wortelen moeten goed gaar zijn.

Laat de wortelen even droogdampen en marineer direct met wat olijfolie, het specerijenmengsel en zeezout. Laat door en door afkoelen. Hierdoor worden de peentjes weer wat steviger.

Grill de wortelen op de barbecue, op middelhoog vuur. Zorg voor geblakerde 'stippen' op de wortelen.



Serveer met geitenkaas, ribsteak, groene linzen met tomaat en Vadouvan.

Ook lekker: met yoghurt, baba ganoush, granaatappel en flatbread.

Smakelijk!