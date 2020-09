Wie houdt er van aandacht en wil een Bassie & Adriaan-auto? 'Misschien iets voor Gordon' [VIDEO]

Wie wordt de volgende eigenaar van deze Bassie & Adriaan-auto? vergroot

Voor Rob uit Breda was het een jeugddroom die uitkwam: een replica van de Bassie & Adriaan-auto bezitten. Maar zijn hobby liep uit de hand en nu heeft hij er twee. Een van zijn geliefde bolides staat nu te koop en daarom Rob laat graag zien hoe het is om in zo’n bijzondere auto te rijden.

Rebecca Seunis Geschreven door

“Je moet wel echt van aandacht houden”, zegt Rob over zijn rode Honda Prelude. “Misschien iets het iets voor Gordon”, grapt hij.

Er hangt een flink prijskaartje aan: 24.000 euro om precies te zijn. "Ja, het is heel veel geld voor deze auto maar ik zoek die ene gek die denkt: ik heb geld teveel en ik wil iets unieks."

Rob maakt een ritje met zijn Bassie & Adriaan-auto:

Wachten op privacy instellingen...