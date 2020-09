Zwendelaar vlucht naar het buitenland na oplichten van woningzoekenden in Breda

De Bosschstraat in het centrum van Breda, niet het appartement in kwestie. (Foto: Google Streetview) vergroot

Marcella (22) en Rob (23) dachten een leuk appartement te hebben gevonden in het centrum van Den Bosch. Bij de sleuteloverdracht kwam het jonge stel een onaangename verrassing tegen. Voor de deur stond een andere man eveneens te wachten op zijn sleutel. ‘’We keken elkaar verbaasd aan en realiseerden dat we allebei genept zijn.”

En niet alleen zij, maar nog zeker zeven anderen die dachten dat ze in konden trekken in het eenslaapkamerappartement in de Bosschstraat. Marcella en Rob zijn deze zomer twee keer rondgeleid door het huis tijdens bezichtigingen en vertrouwden er op dat alles goed zat. Ze maakten de eerste maand huur en borg (in totaal 1550 euro) over en kwamen op 31 juli langs voor de sleutel.

De man van wie ze dachten dat het een normale makelaar was, gaf echter opeens geen teken van leven. “Zijn telefoon was afgesloten. We klopten bij de onderbuurvrouw aan en die vertelde dat we niet de eerste gedupeerden waren die voor haar deur stonden. Uiteindelijk hebben we zeven andere slachtoffers gevonden.”

Nepwebsite

Volgens Marcella ging de zwendelaar geraffineerd te werk. ‘’We kwamen de advertentie tegen op Facebook. Het leek oprecht van een makelaar met een eigen website en inschrijving bij de Kamer van Koophandel te zijn. Later bleek dat hij een website had gemaakt onder de naam van een makelaar die zelf nog geen site had.”

Marcella en Rob vertrouwde de man ook omdat hij ze al twee keer binnen had gelaten voor bezichtigingen. “Zijn verhaal klopte helemaal, dus was er ook geen argwaan.” De zwendelaar had echter een sleutel omdat hij het appartement zelf huurde. Via de echte verhuurder werd de echte naam van de oplichter achterhaald.

Hij is met de noorderzon vertrokken en heeft zich uitgeschreven in Nederland.

Veel goeds zal dat waarschijnlijk niet doen, denken Marcella en Rob. ‘’Hij is met de noorderzon vertrokken en heeft zich uitgeschreven in Nederland. Waar hij dan wel zit, is een raadsel.” Het stel heeft aangifte gedaan en tegen de dief loopt een dagvaarding via de rechter. “We gaan er van uit dat het geld gewoon kwijt is. We hebben inmiddels wel een ander appartement gevonden. Door dit hele fiasco zitten we voorlopig wel eventjes op een rantsoen.”

Meerdere oplichters in Breda

De politie waarschuwde eerder deze week al voor woningfraude die de laatste tijd de kop op steekt in de omgeving van Breda. Ook Kevin Hendrickx kreeg te maken met een oplichter in Breda. Hij kreeg gelukkig op tijd door dat er iets vreemd was aan de advertentie waar hij op reageerde. “Via Facebook kwam ik een appartement in het centrum tegen. Na wat mailtjes en appjes over en weer merkte ik dat ik geen duidelijke antwoorden kreeg op specifieke vragen.”

“De verhuurder zou in het Verenigd Koninkrijk zijn en niet kunnen reizen naar Nederland vanwege de coronamaatregelen. Deze persoon wilde me laten betalen voor een bezichtiging, waarschijnlijk één maand huur en borg á 1600 euro, en dan zou een makelaar mij het appartement laten zien en eventueel een contract laten tekenen. Er werd gezegd dat het geld binnen 24 uur teruggestort zou worden als ik geen interesse had. Ik zou twee dagen de tijd hebben om me te mogen bedenken. "

Ik ben gaan kijken en nergens was een appartement te bekennen.

Kevin vertrouwde de zaak niet en vroeg zijn familie om hulp. ,,Die raadden me aan om eens langs te gaan op het adres, want op internet stond dat het een winkelpand is. Ik ben gaan kijken en nergens was een appartement te bekennen. Gelukkig ben ik er niet ingetrapt en heb ik een hoop geld bespaard.