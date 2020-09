Oud-burgemeester wil offensief tegen zware criminaliteit: 'Dit is echt uit de hand gelopen'

Foto: ANP vergroot

De georganiseerde misdaad in ons land moet ‘massiever, innovatiever, sneller en breder’ worden aangepakt dan nu. Er moet een ‘landelijk offensief’ komen. Daarvoor pleit Peter Noordanus als voorzitter van het Strategisch Beraad Ondermijning. Hij kon putten uit de dingen die hij zelf zag toen hij burgemeester was van Tilburg.

Voor u was dit een herkenbaar fenomeen, die drugscriminaliteit.

“Het helpt als je in de modder hebt gestaan”

Wat bleef u eigenlijk bij van de criminaliteit in Brabant?

“Even los van de schokkende geweldsmisdrijven. Nee, dat waren toch de scholieren die hun wereld lieten zien. Dat ze grof geld konden verdienen door met hun ov-kaart pillen rond te rijden, henneptoppen te knippen of op de uitkijk te staan. Als het zo doorgaat ontstaat een generatie die bezwijkt onder het grote geld en dat brengt ook weer risico’s met zich mee in de wijken waar ze wonen. We zien nu jongeren die begonnen als schoffies. Dealertjes die een enorm cocaïne-imperium hebben geschapen. Dat is enorm bedreigend”

U zag het in Brabant gebeuren. Nu onderzocht u de situatie in heel Nederland. Is dat een beetje Brabant in het groot of toch ook anders van karakter?

“Brabant is natuurlijk traditioneel bekend van de hennep, xtc en amfetamine. In de Randstad is het nog grimmiger en meedogenloos met een drugsoorlog die woedt rond cocaïnesmokkel. Maar ja. We zagen recent in Brabant nog wel die martelkamer”. (in Wouwse Plantage, red.)

Dan hoor je al snel: we zijn een narcostaat. Maar ik merk dat uw rapport het woord narcostaat ontbreekt.

“We zijn geen narcostaat. De rechtsstaat functioneert. Er is vertrouwen. We zijn een klein land met een overgrote drugsindustrie”.

Die drugscriminaliteit bestaat al heel lang. Is het nou ook echt erger geworden of hebben we er meer oog voor?

“Dit is echt uit de hand gelopen. We hebben het veel te lang laten versloffen. We zien ook nieuwe producten zoals crystal meth, zoals recent op een boot in Moerdijk. En pas nog in de buurt van Emmen: het grootste cokelab van Europa. Colombianen, Mexicanen. Denk niet dat je dit in een paar jaar kan keren met 100 miljoen. We moeten durven blijven investeren.

Best een lastige keuze straks voor het nieuwe kabinet. Eerst de coronacrisis en nu de economisch crisis en dan ook nog veel geld in misdaadbestrijding moeten steken.

“Het kost nu ook veel. Het zijn keuzes. Het gaat ook om een volgende generatie. En bedenk: we hebben al een achterstand bij de rechtbanken die dateert van voor corona. Als je het probleem kan terugdringen kan ook de politie weer andere prioriteiten stellen.”

Nou hebben we in Brabant die taskforce. Samen optrekken met alle overheden en opsporingsdiensten. Dat werkt best goed. Zoiets zouden ze eigenlijk overal moeten hebben.

“Een regionale integrale aanpak is goed. Maar de taskforce heeft nu geld tot eind 2021 en dan is het op. Da’s niet echt aan te bevelen. Wat het is: het moet uit de projectensfeer. Er is een langdurige aanpak nodig. En we moeten consequent volhouden”.

