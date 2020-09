Wielrenner (17) valt hard nog vóór de start van de Omloop van Valkenswaard

Wachten op privacy instellingen... Ambulancepersoneel ontfermt zich over de jongen (foto: Rico Vogels/SQ Vision Mediaprodukties). De traumahelikopter kon snel inrukken (foto: Rico Vogels/SQ Vision Mediaprodukties). Volgende Vorige vergroot 1/3 17-jarige wielrenner valt nog voor start koers

Een wielrenner van zeventien jaar oud is zondagmorgen hard gevallen op de Westerhovenseweg in Valkenswaard. Hij kwam hierbij met zijn hoofd op het wegdek terecht. Het slachtoffer is naar het Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis in Tilburg gebracht. Volgens de coördinator van de Omloop van Valkenswaard waaraan de jongen later deze ochtend zou deelnemen, maakt hij het naar omstandigheden goed.

De jongen, lid van Wcl Bergklimmers in Sittard, zou meedoen aan de koers voor renners onder negentien jaar. "Volgens zijn vader reageert zijn zoon op alle prikkels en functioneren zijn hart en longen zoals het hoort. Hij is voor de zekerheid naar het ziekenhuis gebracht, omdat vooral zijn gezicht werd geraakt bij de forse smak", zo vertelt koerscoördinator Leon Cleven.

Koers even stilgelegd

De juniorenwedstrijd is ondanks de valpartij doorgegaan. Wel moest de jury de koers stilleggen om de ronde-arts naar de jongen te kunnen laten kijken. Nadat de dokter was teruggekeerd, kon de race worden hervat.

Het is niet duidelijk waardoor de jeugdige wielrenner, rond half tien, ten val is gekomen. Er was toen niemand bij hem in de buurt. Bovendien was hij zelf niet aanspreekbaar. Behalve de ambulance werd ook een traumahelikopter ingeschakeld, maar die hoefde niet te worden ingezet.

De Omloop van Valkenswaard is een van de weinige wielerwedstrijden in ons land die doorgaan. Na de 'U19', komen, vanaf een uur zondagmiddag, de eliterenners aan de beurt.