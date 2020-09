Duo (13 en 15) bedreigt jongens (12 en 13) met mes en vlucht bus in

Twee jongens van twaalf en dertien zijn zaterdagavond bedreigd met een mes op de Kruisvoort in Breda. De overvallers probeerden hen te beroven, maar sloegen op de vlucht toen er voorbijgangers aankwamen. De politie wist snel hierna twee jongens van vijftien en dertien aan te houden.

De politie kreeg zaterdagavond rond tien over zes een melding binnen van poging tot beroving. De jonge slachtoffers werden door twee jongens overvallen.

In bus gevlucht

Eén van de overvallers dreigde met een mes. Toen er voorbijgangers aankwamen, vluchtten de jongens zonder spullen een bus van lijn 4 in. De politie ontdekte later dat ze uit waren gestapt op de Karnemelkstraat.