Man ramt onder invloed van drank en drugs bushokje en fietsenrek: 'Mond onder het bloed'

Archieffoto: Karin Kamp vergroot

Een man heeft zaterdagnacht in Oosterhout met zijn auto zware schade aangericht aan een bushokje. Volgens de politie was hij onder invloed van alcohol en vermoedelijk ook drugs. De man, een 27-jarige inwoner van Wagenberg, is aangehouden.

De politie kreeg rond één uur een melding dat op de Strijenstraat een wagen tegen een bushalte en een fietsenrek was gereden. Agenten vonden er alleen de auto.

De bestuurder bleek om de hoek op de Torenstraat te staan. Zijn mond zat onder het bloed. Daarom werd een ambulance ingeschakeld.

Drugs op zak

Tijdens het onderzoek wilde de man niet meer meewerken, waarna hij werd aangehouden. Hij gaf toe een paar flesjes bier gedronken te hebben. Ook had hij wat geblowd. De inwoner van Wagenberg bleek verder wat hennep op zak te hebben.

Omdat hij alcohol en drugs had gebruikt, is besloten een arts naar het politiebureau te laten komen en bloed af te nemen. In afwachting van de uitslag van het bloedonderzoek is het rijbewijs van de man ingevorderd.