Weemoed en een beetje corsokoorts bij corso-expositie in Zundert: 'Door corona in stroomversnelling'

Op de eerste zondag van september was het altijd corso-zondag in Zundert. Was, want de coronapandemie is ook hier de oorzaak dat het grootste bloemencorso ter wereld werd afgeblazen. Geen optocht dit jaar, geen praalwagens en geen tienduizenden bezoekers langs de kant van de weg. Maar wel: de corso-expositie!

Rob Bartol Geschreven door

Om toch een beetje het corsogevoel te creëren is zondagmiddag in Zundert, als vervanging van het bloemencorso, de corso-expositie officieel geopend. “Kunnen we allemaal even stoppen en stilstaan bij het grootste dahliacorso ter wereld”, aldus de Stichting Bloemencorso Zundert.

In het oude bankgebouw van de Rabobank in Zundert komen tientallen jaren corsogeschiedenis tot leven. Zeven thema’s rond het corso zijn tot in het kleinste detail uitgewerkt, op het ene moment sta je middenin een corsotent en in een volgende zaal klinkt keer op keer euforisch de kreet. “Jullie mogen stoppen”, het zinnetje dat beter bekend staat als de Jubel van Zundert.

In de video een kijkje op de corso-expositie:

Johan van Trijp van de organisatie vertelt dat het idee voor een corso-expositie al in 2016 is ontstaan. “Dat plan lag er inderdaad al langer, maar door corona is het in een stroomversnelling geraakt. We wilden toch iets doen met het corso, anders waren veel mensen, onder wie ook ik, stapelgek geworden.”

"Veel mensen willen een vaste tentoonstelling."

Voor de corso-expositie moet van tevoren worden gereserveerd, er is een looproute en het aantal bezoekers per uur is ook gemaximaliseerd. Maar eenmaal binnen is het een feest van herkenning. “We komen uit Eindhoven”, zegt Marion. “Ik had het weleens op tv gezien, maar dat er zoveel bij kwam kijken had ik me nooit gerealiseerd. Het is echt prachtig.”

Behalve de mogelijkheid om je helemaal onder te dompelen in ‘het corso’, worden er ook nieuwe corso-uitingen gepresenteerd. “We bieden ook iets te eten aan”, vertelt Van Trijp. “Mensen kunnen proeven van dahliaknollen-soep, nippen aan koude dahliaknollen-soep. Hoe Zunderts wil je het hebben.”