Acteur Barry Atsma ziet hoofdrol in nieuwe film Kluun wel zitten, maar komt die er wel?

Schrijver Kluun te gast bij KRAAK. vergroot

Barry Atsma kijkt er naar uit om weer in de rol van het personage Stijn te kruipen uit het nieuwe boek van schrijver Raymond van de Klundert. Atsma speelde de rol als een in de bekende film 'Komt een vrouw bij de dokter' in 2012. Klundert, beter bekend als Kluun, bracht in augustus een nieuwe roman uit waarin het personage van Stijn terugkeert om op zoek te gaan naar zijn Brabantse roots.

Madhavi Raaijmakers Geschreven door

In Kluuns roman 'Familieopstelling' keert de 50-jarige Stijn vanuit het drukke Amsterdam terug naar waar hij vandaan komt: Tilburg. In 2003 konden we ook al lezen over Stijn in het tragische 'Komt een vrouw bij de dokter'. Toen dat boek werd verfilmd, vertolkte Barry Atsma de rol van Stijn.

Nu het nieuwe boek uit is, prijst de acteur zich al aan. Op Twitter plaatst hij een foto van zichzelf met het boek. 'Ik poets mijn Stijn-laarsjes alvast op' schrijft hij.

Tekst gaat verder na de tweet.

Wachten op privacy instellingen...

Kluun was zondagmiddag te gast in de uitzending van KRAAK. bij Omroep Brabant. Daar vroeg presentator Arjo Kraak of de filmrechten wellicht al waren verkocht. Daar moest de schrijver nog met 'nee' op antwoorden.

Kijk hieronder het hele interview met Kluun terug:

Wachten op privacy instellingen...