Fietser (91) overlijdt in ziekenhuis dag na ongeluk

Archieffoto: Karin Kamp vergroot

Een 91-jarige fietser is zondag aan zijn verwondingen overleden in het ziekenhuis. De man raakte zaterdag zwaargewond toen een automobilist hem schepte op de Sint Teunislaan in Den Bosch.

Youssef Zerrouk Geschreven door

De politie is op zoek naar getuigen en wenst de nabestaanden sterkte toe, schrijft de politie op Twitter. Vanwege de ernst van het letsel werd de 56 jarige automobilist die bij het ongeval betrokken was aangehouden, meldt de politie.

Het ongeluk gebeurde zaterdagmiddag rond halfdrie. De man werd aangereden toen hij met de fiets de weg overstak.

Het slachtoffer werd met een traumahelikopter overgebracht naar het Elisabeth TweeSteden Ziekenhuis in Tilburg. De bestuurder van de auto bleef ongedeerd.