'Miniatuurversie' van Effe noar Geffe stijf uitverkocht: 'Mensen willen weer iets leuks doen'

Effe vur Geffe (foto: Collin Beijk)

Dit jaar waren er geen 20.000 bezoekers die naar Effe noar Geffe kwamen, maar slechts tweeduizend. De coronacrisis maakt een normale editie in het dorp onmogelijk. Alleen helemaal niets organiseren zagen ze niet zitten en dus werd kwam er Effe vur Geffe. Hetzelfde festival in het klein, speciaal voor de eigen inwoners.

"Het was nog wel even spannend met die persconferentie van Rutte in begin augustus. Toen ben ik nog maar even met de gemeente gaan bellen", vertelt Effe noar Geffe-voorzitter Chrisjan van Dinther. Hij wilde er zeker van zijn dat het dorp Geffe het tweede weekend van september echt wat te vieren had, al twijfelde hij of er wel genoeg animo zou zijn met het aantal coronabesmettingen dat toenam.

"Het verbaasde mij echt, er stonden rijen toen de kaarten in de verkoop gingen. We hebben helaas behoorlijk wat mensen teleur moeten stellen." Want er mogen niet meer dan 750 mensen tegelijk op het terrein rond molen Zeldenrust. Waar Effe noar Geffe normaal een lint van drie kilometer lang vormt door het dorp is nu alles rond de molen neergezet.

In de video legt Chrisjan uit wat de verschillen zijn tussen deze editie in coronatijd en de voorgaande evenementen.

Hetzelfde gevoel

Wat de bezoekers vooral fijn vinden, is dat ondanks de kleinere opzet het gevoel toch veelal hetzelfde is. "Alle oude ambachten en ook de nostalgische kermis zijn er gewoon en dat voelt fijn", vertelt een bezoekster terwijl haar vader goedkeurend knikt. Waar er normaal acht terrassen zijn, zijn dat er nu twee, de kermis is een stuk kleiner, maar het is er allemaal wel.

Hoewel Effe vur Geffe kleiner van opzet is, is er voldoende ruimte om afstand van elkaar te houden. "Het is ook op elkaar letten he. Je kan nog zoveel ruimte hebben, maar je moet elkaar wel een beetje in de gaten houden. Geven en nemen", zegt een bezoeker terwijl hij een frietje eet. Er zijn verschillende looppaden aangelegd om als het wat drukker wordt iedereen veilig langs elkaar heen te leiden.



Blanco draaiboek

Dat het molenfeest in Geffen een voor de eigen gemeenschap is bedoeld en daardoor dus veel kleiner is, betekend niet dat de organisatie makkelijker was volgens de voorzitter. "Nee zeker niet, want het normale draaiboek kon het raam uit en we begonnen met een blanco papiertje. En alles veilig en op tijd regelen was eigenlijk net zo veel werk als voor een normale editie met 20.000 bezoekers."

Effe vur Geffe (foto: Collin Beijk)

Ondanks de opluchting en het haast bevrijdende gevoel dat er iets is en Geffen toch veilig samen kan zijn is er ook een verlangen. Een vrouw die rustig met haar man op een bankje zit is er duidelijk over: "Hopelijk krijgen we corona er snel onder en is alles volgend jaar weer normaal, want de sfeer met duizenden bezoekers blijft toch wel heel bijzonder ondanks dat ik de locatie en opzet nu heel mooi vind."