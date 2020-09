Struinen in de Tuinen evenement in Den Bosch: 'Na een half jaar mogen we eindelijk weer zingen'

Bezoekers genieten van een optreden in de buitenlucht vergroot

Bezoekers van het evenement 'Struinen in de Tuinen' konden hun geluk niet op zondagmiddag. Na heel veel afgelaste evenementen kon er eindelijk weer iets georganiseerd worden. En dus werden verschillende buitenruimtes omgetoverd tot tijdelijke podia voor lokaal talent.

Normaal gesproken worden de optredens gehouden in de tuinen van bewoners zelf. Maar dat moest dit jaar aangepast worden door de maatregelen. Daarom werden verschillende optredens gegeven in buurttuinen, parken en moestuinen in Den Bosch.

Zo ook bij buurttuin 'Bietje bij Bietje' daar zaten bezoekers in het gras, op anderhalve meter afstand, te genieten van een show. Een man is ontzettend blij dat hij er bij kan zijn. "Zo'n optreden in de open lucht is toch fantastisch? Waar is het virus? Je merkt er niks van."

Toch worden er ook op de locatie zelf maatregelen genomen. Een vrijwilligster staat bij de ingang van de moestuin met een flesje desinfectiegel. Alle bezoekers moeten hun handen schoonmaken voordat ze naar het optreden mogen kijken. Niet iedereen kan zich daar in vinden. Een vrouw blijft op een afstandje staan. "Als ik mijn handen moet desinfecteren dan wil ik niet naar binnen."

'Heerlijk om weer te zingen'

Een stukje verderop, achter het station van Den Bosch, in de Boschveldtuin bereid muziekgroep 'Muchoss' zich voor om op te treden. En dat vinden ze heel erg fijn vertelt zangeres Caroliene Timmermans. "We hebben een halfjaar lang niet mogen zingen dus nu is het echt heel fijn dat we weer mogen."

En ook tijdens het optreden wordt er zichtbaar rekening gehouden met de maatregelen. Alle zangeressen blijven op afstand van elkaar staan.

Bekijk in de video hoe de tuinconcerten eruit zagen:

Een man die net het optreden van Muchoss heeft gezien is tevreden. "Ik ben een ontzettende concertfan maar die waren allemaal afgelast. Dus ik vind het heerlijk dat er nu wel weer iets wordt georganiseerd.

Struinen in de Tuinen werd niet alleen in Den Bosch georganiseerd. Er was ook een evenement in Breda.