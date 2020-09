Van afval tot illegale feesten, toenemende drukte in natuur zorgt voor nieuwe problemen

De parkeerplaats op de Strabrechtse Heide staat vol geparkeerd (Foto: Erik Schram). vergroot

Achtergelaten koelkasten, illegale feesten en ruzies tussen mountainbikers en wandelaars. Het wordt steeds drukker in de natuur. Uit een onderzoek van De Monitor blijkt dat veel boswachters met de nadelige gevolgen van die drukte moeten omgaan. Ook in Brabant.

Madhavi Raaijmakers Geschreven door

Omroep Brabant sprak met drie boswachters uit de regio. Alle drie merken ze een duidelijke stijging in het aantal bezoekers van de natuurgebieden. Floris Hopstaken is boswachter en opsporingsambtenaar in de omgeving van Breda. Hij merkt dat de natuur sinds de coronacrisis vooral een veel gevarieerder publiek trekt dan voorheen.

"In het bos lopen niet meer alleen mensen die voor hun rust van de natuur komen genieten", vertelt hij. "Mensen komen nu om te feesten of sporten. Door die toenemende drukte en al die verschillende recreanten lopen mensen elkaar in de weg."

Gedumpt

Het was al langer bekend dat er sinds de coronacrisis ook meer troep gemaakt werd in de natuurgebieden. Maar boswachter Ellen Luijk heeft niet alleen last van rondslingerende blikjes of mondkapjes. "We zien dat er veel meer groot afval wordt gedumpt. Dingen die je normaal gesproken naar de milieustraat zou brengen. Matrassen, televisies, koelkasten of emmers."

Volgens De Monitor is de toenemende drukte met de daarbij behorende overlast te wijten aan de coronacrisis. Door de weinige mogelijkheden om eropuit te gaan, trokken de mensen massaal de natuur in. Toch durft boswachter Erik Schram, die onder andere werkt in het Leenderbos dat niet met zekerheid te zeggen.

"In het voorjaar zagen we wel echt dat het overduidelijk veel drukker was", zegt hij. "Maar nu is dat toch anders. In de periode van augustus tot september was er altijd al een piek omdat de heiden in bloei stonden. Dan stonden de parkeerplaatsen ook vol. En zo’n volle parkeerplaats lijkt misschien heel wat, maar als die mensen vervolgens een kilometers groot natuurgebied opwandelen, stelt dat niks voor."

Kort lontje

Alle boswachters zijn het er wel over eens dat de bezoekers een steeds korter lontje krijgen. Ellen werkt als boswachter in natuurgebieden tussen Deurne en Nijmegen en merkt dat mensen verwachten dat er in de natuur geen regels zijn. "Je ziet dat mensen de grote hoeveelheden regels waar ze zich sinds de coronacrisis aan moeten houden, zat zijn", vertelt ze.

"Ze verwachten dat als je in het bos komt ze kunnen doen wat ze willen. Zo werkt het alleen niet. De boswachter is de baas van het bos, de bezoekers zijn gasten die gewoon even op bezoek komen."