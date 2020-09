Dodelijke schietpartij in Boxmeer: verdachte schoot mogelijk nog op andere man

De situatie in Boxmeer donderdagochtend. vergroot

Bij de schietpartij in Boxmeer waarbij een 29-jarige man vorige week om het leven kwam, was nog een tweede man aanwezig die mogelijk ook werd beschoten. Het gaat om een 23-jarige man uit dezelfde woonplaats. De verdachte (19) uit Vortum-Mullem, wordt daarom verdacht van moord of doodslag en nog een poging tot moord of doodslag.

Wat er precies gebeurd is met dat tweede slachtoffer is onduidelijk. Een woordvoerder van het Openbaar Ministerie wil daar niet op ingaan, omdat het onderzoek nog in volle gang is.

Het is onduidelijk of de 23-jarige man gewond is geraakt. Mogelijk is hij ook onder vuur genomen. Het is in ieder geval duidelijk dat er geen sprake is van een twee schutter, zegt de woordvoerder. "Het gaat heel duidelijk om één verdachte." De schietpartij gebeurde afgelopen woensdagavond in een brandgang aan de Leeuwerik in Boxmeer.

De 19-jarige verdachte bekende al snel na de liquidatie dat hij degene is die geschoten heeft. De aanleiding voor het schieten zou een uit de hand gelopen drugsdeal zijn.

