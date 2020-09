Slachtoffer dodelijke schietpartij Boxmeer is 29-jarige man

Er is de hele nacht onderzoek gedaan door de politie (foto: Saskia Kusters/SQ Vision) vergroot

De man die woensdagavond werd doodgeschoten in Boxmeer is een 29-jarige man, zonder vaste verblijfplaats. Dat laat de politie weten. De man werd woensdagavond neergeschoten in de brandgang van de Leeuwerik in Boxmeer. Een 19-jarige verdachte is opgepakt.

Janneke Bosch Geschreven door

De verdachte is woensdagnacht door de politie uit zijn huis gehaald. Hij komt uit de gemeente Boxmeer.

Ook is er nog de hele nacht onderzoek gedaan in de straat waar het slachtoffer werd doodgeschoten. Ook donderdagochtend was de Leeuwerik afgesloten en werd de plaats bewaakt door de politie.

Zes schoten

Mensen in de buurt hebben de schietpartij gehoord. Volgens hen zijn er zes schoten gelost. Hulpdiensten hebben nog geprobeerd het slachtoffer te reanimeren, maar dat was tevergeefs.

Wat de aanleiding is voor de schietpartij is nog onbekend.

