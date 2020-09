Politie gaat extra controleren of bestuurders groene deelscooters wel rijbewijs hebben

Deelscooters (Foto: Freddy van Houtert). vergroot

De politie Tilburg gaat extra controleren of bestuurders van een groene Go Sharing-deelscooter wel een rijbewijs hebben. De controles worden opgevoerd toen dit weekend bleek dat het vaak misgaat. Vijf bestuurders zijn bekeurd voor het rijden zonder rijbewijs.

In de nacht van vrijdag op zaterdag werd rond twee uur op het Piusplein een 15-jarige jongen bekeurd voor het rijden zonder rijbewijs op een deelscooter. Hij had het rijbewijs van zijn vader gebruikt om een account aan te maken.

Zaterdagavond zagen agenten rond elf uur twee jongens op een groene deelscooter rijden op de Spoorlaan. Ook deze jongens van 15 en 18 jaar hadden geen rijbewijs. De jongste verdachte kreeg ook nog een bekeuring voor onnodig toeteren. Tijdens het horecatoezicht werden nog twee bestuurders betrapt op het rijden zonder rijbewijs.

Midden op rotonde

De scooters zijn populair en kun je in steeds meer dorpen en steden huren. Het zorgt echter volgens omwonenden en de politie ook voor veel overlast. Je betaalt per minuut en kan de scooter pakken en achterlaten waar je maar wilt.

Het viel de politie dit weekend op dat er minstens zes scooters kapot op de openbare weg lagen, op verschillende plekken. Er stond er zelfs één midden op een rotonde. De politie gaat hierover in gesprek met de gemeente en eventueel met het bedrijf.

Het is niet de eerste keer dat minderjarigen het account van een ander gebruiken om scooters te huren. Raymon Pouwels, directeur van Go Sharing zegt dat het bedrijf er alles aan doet om dit tegen te gaan. "Als de politie iemand betrapt, blokkeren we meteen het account van degene op wiens naam de scooter is gehuurd. Ook doen we dan aangifte en mensen krijgen van ons een boete van 250 euro."

Power Rangers

Het bedrijf heeft ook eigen controleurs in dienst, zogenoemde Power Rangers. "Ook die controleren steekproefsgewijs of degene die op de scooter zit wel degene is die een account heeft."

Wat de parkeeroverlast betreft zegt Pouwels dat gebruikers vooraf te horen krijgen in welke gebieden ze mogen parkeren en wat de regels zijn. "Als we een melding krijgen over een verkeerd geparkeerde scooter, zoeken we op wie hem het laatst gebruikt heeft en contacteren we diegene. Bij herhaaldelijke fouten, wordt een account geblokkeerd. Dat blokkeren doen we ook bij opzettelijke schade. En sowieso hebben gebruikers een eigen risico van 500 euro."