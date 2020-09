Inwoners van Veldhoven zijn rattenoverlast zat: 'Ze komen zelfs op de slaapkamer'

Nog meer ratten in Veldhoven Volgende Vorige vergroot 1/2

Na vier jaar zijn de inwoners van Veldhoven het spuugzat. Ratten zorgen daar voor veel overlast. Ze komen zelfs op de slaapkamer op twee hoog. ’s Avonds in de tuin zitten, is er niet meer bij. Dan lopen er vijftien rond. “We durven dan niet naar buiten. De ratten zijn dan de baas,” zegt Manuela Ketelaars.

De Facebookpagina Rattenplaag Veldhoven werd vier jaar geleden opgericht door Jelske Vogels. Ze had tijdens het uitlaten van de hond gezien dat er ratten rondliepen en ze wilde weten of meer mensen in de buurt ratten zagen.

Het bleek niet alleen in haar buurt, maar in heel Veldhoven te spelen. De afgelopen maanden kwamen er ‘bizar veel’ meldingen bij. Ze heeft nu zelfs twee extra beheerders van de pagina moeten aanstellen, zoals Maikel Vissers.

”We hebben het over tien à vijftien meldingen per dag. Foto’s, filmpjes. Ratten die gevangen zijn. Beesten die over de schutting lopen door heel Veldhoven. Er moet iets aan gedaan worden.”

Rat op slaapkamer

Marlies Wijnands plaatste zo’n foto. Ze had een rat op haar slaapkamer. Ze woont twee hoog. Sommige inwoners zijn de wanhoop nabij want er wordt na vier jaar volgens hen niets gedaan door de gemeente.

Wim Peters van de politieke partij VSA diende eind vorig jaar al een motie in en heeft nu opnieuw vragen gesteld over het rattenprobleem. Zijn boodschap is duidelijk: ‘’Pak die overlast nu aan en zorg dat deze plaag in de hand gehouden wordt.’’ De gemeente wil nog niet reageren zolang de vragen nog niet beantwoord zijn.

Stichting Kennis- en Adviescentrum Dierplagen (KAD) adviseert gemeenten over de overlast en aanpak van ongedierte. De rattenplaag in Veldhoven kan meerdere oorzaken hebben, volgens directeur Bastiaan Meerburg.

"Mensen kunnen slordig zijn met hun voedsel in hun tuin. Of voedselresten in zakken naast containers zetten. Het kan bijvoorbeeld ook komen doordat een riool verzakt is of omdat een weg open ligt."

'Dit kan niet langer'

Over de toename van het aantal meldingen zegt de directeur: "Er is een stijging gaande, maar door corona zien mensen ook meer ratten lopen omdat ze meer thuis zijn."

Elke gemeente kiest voor een andere aanpak wat betreft rattenoverlast, weet de directeur van KAD. "De ene gemeente kiest ervoor ratten alleen in de openbare ruimtes te bestrijden, zoals Veldhoven. Woningbouwcorporaties en inwoners moeten op hun eigen grond dan zelf de ratten bestrijden of een bedrijf inhuren. Maar er zijn ook gemeentes, bijvoorbeeld Oss, die de ratten overal binnen de gemeentegrenzen bestrijden na een melding, zelfs op privéterreinen."

Maikel Vissers van de Facebookpagina Rattenplaag Veldhoven vindt dat de gemeente nu na vier jaar iets moet komen doen. "Dit kan gewoon niet langer. De gemeente zegt dat het ons probleem is zolang de ze bij ons zitten. Die ratten moeten ergens vandaan komen. Meestal zijn het openbare gebouwen die gesloopt hebben en dus is het ook hun probleem."