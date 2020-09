Discussie of winkels op zondag en christelijke feestdagen open mogen in gemeente Altena

Winkels wel/niet open op zondagen en christelijke feestdagen in de gemeente Altena vergroot

In de gemeente Altena blijven in de toekomst, als het aan de gemeente ligt, de winkels op zondag potdicht. Ondernemers met een supermarkt willen op zondag echter wel open. Onvrede is er in Altena over het nieuwe voorgenomen winkeltijdenbesluit van de gemeente dat weinig verandert aan de oude situatie. Een uitzondering is en blijft er voor de (toeristische) vesting Woudrichem, waar de winkels op zondagmiddag wel open mogen.

Rob Bartol Geschreven door

De gemeente Altena is bezig met de zogeheten ‘harmonisatie’ van de winkeltijden in de gemeente. Nadat de gemeenten Aalburg, Werkendam en Woudrichem zijn gefuseerd tot de nieuwe gemeente Altena, moet er ook een besluit worden genomen wanneer de winkels in de hele nieuwe gemeente wel en niet open mogen. De zondag lijkt daarbij ‘heilig’ te zijn.

Op z’n minst wordt het in de plaatselijke politiek een botsing van culturen, tussen christelijke, liberale en linkse partijen. Inzet is een ruimere openstelling van winkels, versus (zondags)rust, levensovertuiging en de wens van ondernemers om ook op zondag open te kunnen.

"We leven allang niet meer op een eiland."

Ondernemers hebben in een schrijven aan de gemeente laten weten dat ze indien nodig ook op zondag open willen. Met name een aantal supermarkten in de gemeente is daar expliciet voorstander van.

“We leven allang niet meer op een eiland waar we niet meer vanaf kunnen en anderen er niet op kunnen.” Dichte supermarkten op zondag op ‘het eiland’ Altena, heeft ook tot gevolg dat er online toch boodschappen worden besteld en bezorgd, en ook op zondag, aldus de ondernemers.

"Consument moet zelf kunnen beslissen."

“We leven in een vrij land waarin iedereen zijn of haar verantwoordelijkheid moet nemen, maar zeker niet kan opleggen aan een ander. Dus ook als er bedrijven of winkels open willen op zondag zou de gemeente dit echt toe moeten staan naar onze mening. De consument en ondernemer zijn dan vrij om te beslissen wat hij of zij zelf wil.”

Was een winkelopenstelling in het voormalige Aalburg en Werkendam op bijvoorbeeld tweede kerstdag, in het verleden volstrekt onmogelijk, nu wil de nieuwe gemeente Altena dat wel toestaan. Maar valt zo’n dag op een zondag, dan mogen de winkels weer niet open. De gemeente kiest voor een beetje open op bijvoorbeeld een tweede kerstdag, maar nadrukkelijk ook voor de zondagsrust.

De plaatselijke politiek praat dinsdagavond over de nieuwe winkeltijden in Altena.