Gelukt: de Bassie & Adriaan-auto van Rob (34) heeft een nieuwe eigenaar

De Honda Prelude met wimpers en gele stippen stond te koop (foto: Rob/Marktplaats). vergroot

Het is hem gelukt: Rob (34) uit Breda heeft zijn Bassie & Adriaan-auto verkocht! Voor 24.000 euro zijn John en Guus uit het Gelderse Huissen de nieuwe eigenaren. "Het kostte wat, maar een lach op het gezicht is onbetaalbaar", volgens John. En die uitspraak sluit mooi aan bij de filosofie van die clown en die acrobaat: wat er ook gebeurt, altijd blijven lachen...

Omroep Gelderland Geschreven door

De wagen is uit 1984, '36 lentes jong'. "Je moet er een kleine beperking voor hebben", zegt John, tegen Omroep Gelderland. "Daar zijn we ons van bewust."

Rob kende John en Guus al, omdat hij hem eerder een van de serie bekende 'Robin de robot' verkocht. "Toen hij belde, dachten we: pakken", vervolgt John. "Als kind was ik al helemaal gek van Bassie en Adriaan en dat is een beetje doorgegaan." En zo is inmiddels bijna alles voor Bassie, eh... John.

Nu nog een caravan

Hij heeft de originele Robin al en nu dus samen met Guus ook nog eens de auto. Drommels, drommels en nog eens drommels! "Ja, alleen een caravan hebben we nog nodig en dan is het helemaal compleet", droomt hij alvast vooruit. Maar voorlopig blijft dat dus nog een idee voor tijdens het bekijken van de binnenkant van zijn ogen. Met carnaval zijn de heren al wel in 'het echte' Bassie en Adriaan-kostuum te vinden.

Het kopen van een bijzondere auto, dat doen ze trouwens niet voor het eerst. "We hadden een mooie Italiaanse tuktuk", vertelt Guus. "Ook hebben we een Kever gehad, de Herbie-uitvoering. Zo doen we wel vaker gek. Als we maar lol hebben, dat is het belangrijkste."

LEES OOK: