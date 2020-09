Weg met de herfstjas: mooie nazomer op komst met 28 graden

Word jij al depressief bij het zien van je herfstkleding? Hou vol, want de zomer krijgt waarschijnlijk toch nog een staartje. Na het weekend neemt de kans op warm nazomerweer toe. Het kan dinsdag zelfs maximaal 28 graden worden.

Een zuidelijke wind met warme lucht komt vanaf zondag onze kant op. De temperatuur gaat daardoor in de lift. Maandag kan het dan al 25 graden worden. "De piek zien we vooral op dinsdag. Dan kan het in het oosten van Brabant maximaal 28 graden worden met veel zon", vertelt meteoroloog Raymond Klaassen van Weerplaza.

Genieten

"Tropische temperaturen zijn dinsdag niet uitgesloten, maar de kans is klein", vervolgt de weerman. Het westen van onze provincie moet het met een paar graden minder doen. Je moet er dan wel echt van genieten, want heel lang houdt deze zeer hoge temperatuur niet aan. Vanaf volgende week woensdag zitten we op 'slechts' zo'n 23 graden. Toch is de kans op 25 graden die dag nog veertig procent. "Daarna blijft het nog prettig voor de tijd van het jaar."