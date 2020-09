Jan hoopt dat zijn broer na 46 jaar eindelijk wordt gevonden: 'Dit mag niet verjaren'

Jan Hölskens bij de afgraving in Liessel waar wordt gezocht naar zijn vermiste broer. vergroot

Jan Hölskens heeft alle hoop gevestigd op een nieuwe zoekactie naar zijn verdwenen broer Piet. De politie is deze dinsdag begonnen met een ultieme poging om de bevriende Astense stratenmakers Piet Hölskens en Hans Martens te vinden. De twee zijn al sinds 1974 vermist.

Broer Jan staat deze dinsdag, 46 jaar na de verdwijning van zijn broer en diens goede vriend langs het water van de Brink in Liessel. In deze afgraving zouden de twee mannen kunnen liggen, zeggen tipgevers. “Allerlei dingen wijzen erop”, vertelt Jan. "Dit is altijd de plek geweest waar wij denken dat ze liggen. Hopelijk vinden ze nu met betere apparatuur wel wat."

"Ik begrijp niet dat moord verjaart."

Jan heeft naar deze dag uitgekeken. Al 46 jaar is hij met de zaak bezig. Hij heeft een doodskist langs de waterkant neergezet met bloemen erop. Daarboven hangt een spandoek met de tekst ‘moordmagnietverjaren.petities.nl'.

“Wij denken dat Piet is vermoord. Daar hebben we aanwijzingen voor. En het is een verschrikkelijk idee dat de dader vrij rondloopt. Ik begrijp niet dat dat verjaart. En met deze petitie hopen we dat bij te kunnen draaien. Niet alleen voor Piet en Hans maar voor alle mensen die hiermee te maken hebben.“

"Ik wil Piet bijzetten in het graf van mijn ouders."

Jan heeft de doodskist neergezet als symbool. “Ik zou graag deze kist willen omruilen met een voor Piet. En dan zou ik hem bijzetten in het graf van onze ouders. Dat heb ik ze beloofd en dus zie ik het als mijn plicht.”

Jan heeft nu geen rust. “Normaal kun je een bloemetje op een graf leggen, maar dat kan nu niet. Er is geen graf en dat is pijnlijk.”

Jan vermoedt dat zijn broer in de Brink ligt. Hij zag hem voor het laatst in een café in Deurne. Jan denkt dat Hans foute zaken deed en dat zijn broer Piet slachtoffer is geworden omdat hij erbij was.

Vanaf dinsdag gaat een gespecialiseerd bedrijf een paar dagen graven in de bodem van de plas. Zeven meter onder de bodem is eerder een flink stuk ijzer ontdekt en dat wordt de komende dagen opgegraven.

Een politieonderzoek is het niet meer, vertelt een woordvoerder van de politie. “Deze zoektocht wordt gedaan voor de families. Om het af te sluiten.”

