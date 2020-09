Ultieme poging om verdwenen vrienden uit Asten na 46 jaar te vinden

Piet Hölskens en Hans Martens. vergroot

De politie doet vanaf dinsdag een ultieme poging om de bevriende Astense stratenmakers Piet Hölskens en Hans Martens, die al 46 jaar vermist zijn, te vinden. Omdat de vrienden mogelijk in een auto begraven liggen onder het zand in de Brink in Liessel, gaat een gespecialiseerd bedrijf in de afgraving op twee specifieke plekken zoeken. De zoektocht duurt waarschijnlijk vier dagen, zo laat de politie vrijdag weten.

Het is niet voor het eerst dat op en in het water van de afgraving in Liessel naar de vrienden wordt gezocht. Sinds 2018 gebeurde dat al vaker. Bij een van de onderzoeken daar met speciale meetapparatuur kwamen uiteindelijk de twee locaties naar boven waar nu opnieuw gezocht gaat worden. Vast staat dat op deze plekken een metalen voorwerp in het water ligt. Of dat ook de wagen van de vrienden is, moet nu volgens de politie duidelijk worden.

Einde aan onzekerheid?

Of aan de onzekerheid van de familie nu ook echt een einde gaat komen, is volgens de politie de vraag. "Er bestaat een gerede kans dat de metalen voorwerpen op beide aangewezen locaties niet de auto van de twee vrienden blijkt te zijn", stelt ze.

Wanneer dat komende week de uitkomst is, dan is het onderzoek op de Brink volgens de politie definitief afgerond. "Dan hebben we geen aanknopingspunten meer voor een verder onderzoek", zegt ze. "We zouden dan weer echt afhankelijk zijn van eventuele nieuwe informatie."

Vertraging door corona

De nieuwe zoektocht stond eigenlijk dit voorjaar gepland. Corona gooide echter ook in deze zaak roet in het eten. De politie is blij nu alsnog op zoek te kunnen naar antwoorden op vragen van de familie van de twee mannen. De vasthoudendheid van de familie heeft hierin volgens de politie een belangrijke rol gespeeld.

‘Wij kregen in 2017 informatie dat Piet en Hans mogelijk met hun auto te water zijn geraakt in de Brink. Die informatie hebben we gedeeld met de politie. Wij vinden het heel fijn dat er verder wordt gezocht en blijven hoop houden dat zelfs na ruim 45 jaar een einde komt aan alle onzekerheid", liet de familie eerder al weten.

Terug naar 1974

Op 16 maart 1974 vertrokken Hans Martens (21) en Piet Hölskens (22) vanuit het café de Zanzibar in Deurne, in een rode Fiat Coupé. Ze kwamen nooit meer terug. Zes jaar geleden werden familieleden door de politie op de hoogte gesteld van nieuwe informatie: de twee vrienden zouden vermoord zijn vanwege een geheime relatie die Martens zou hebben gehad met een getrouwde vrouw.

Als vergelding zou hij naar een verlaten plek zijn gelokt, waar hij is vermoord. In dat scenario is ook Hölskens omgebracht, omdat hij er getuige van was.

"Onze zoektocht is alleen gericht op het vinden van Piet en Hans en niet op het vinden van een eventuele dader."

Als de vrienden nu worden gevonden, dan is de volgende vraag of na zoveel jaar nog vast te stellen is hoe ze aan hun einde zijn gekomen. Voor het politieonderzoek is die vraag niet meer relevant: als er een misdrijf gepleegd blijkt te zijn, kan er nu niemand meer worden veroordeeld, omdat de zaak is verjaard.

“Onze zoektocht is alleen gericht op het vinden van Piet en Hans en niet op het vinden van een eventuele dader", liet de politie daarom eerder al weten. "Een vermissing kan niet verjaren en net als de families willen wij niets liever dan duidelijkheid krijgen over het lot van de twee."

Specialistisch werk

Onder leiding van specialisten van de politie gaat een extern bedrijf dat gespecialiseerd is in werkzaamheden onder water, vanaf dinsdag op beide plekken zoeken. "Zeer specialistisch werk", benadrukt de politie. "Eerst moet de situatie onder water stabiel worden gemaakt, Dan wordt de bovenlaag zand weggegraven tot de bovenkant van het object in het water vrij komt te liggen. En vervolgens kan door duikers en met camera’s beoordeeld worden of het gaat om de auto van de vrienden."

