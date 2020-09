Meisje van fiets getrokken en mishandeld in Eindhoven

(beeld: Google Streetview) vergroot

Een meisje is donderdagavond 20 augustus van haar fiets getrokken en mishandeld op het Orpheusviaduct in Eindhoven, zo meldt de politie dinsdag. Het slachtoffer hield er meerdere kneuzingen aan over.

Het gebeurde die dag rond halfnegen op het viaduct tussen de Orpheuslaan en de Europalaan. Het meisje werd afgesneden door een scooter waar twee meisjes op zaten. De persoon die achterop de scooter zat, trok hard aan de mouw van het slachtoffer. Daarna stapte ze af en sloeg ze het meisje in haar gezicht.

De daders sloegen daarna snel op de vlucht. Het meisje heeft aangifte gedaan. De politie roept getuigen op om zich te melden.