Buurt geschokt na explosie woning: 'Het moet niet gekker worden'

De schade aan het huis is groot. (foto: Rene van Hoof) Volgende Vorige vergroot 1/2 Explosie zorgt voor ravage in huis Oss, geen gewonden

Glassplinters liggen voor de deur van het huis aan de Verlengde Tuinstraat in Oss, waar maandagavond een explosief de deur van een huis eruit blies. De verwarmingsradiator in de gang is zichtbaar beschadigd. Politie en brandweer doen onderzoek, terwijl buurtbewoners verbaasd voorbij lopen of toekijken. "Het moet niet gekker worden", verzucht een vrouw die hoofdschuddend voorbij loopt.

Ze zijn wel wat gewend in de volksbuurt in Oss waar een rijtjeshuis doelwit was van een explosie. Familieruzies, of knokpartijen, daar kijken ze niet van op, zegt een buurtbewoonster. Maar een ontploffing bij een huis, dat zijn ze ook in deze straat in Oss niet gewend.

Verkeerde adres

De overbuurman denkt dat de ontploffing bij het verkeerde adres is geweest. "Daar woont een vrouw alleen, ze heeft wel wat vriendjes, maar er is niks mis mee", zegt hij. Ook de buurvrouw van twee deuren verder zegt nooit last te hebben van de bewoonster. "Wij schrokken wel heel erg, we dachten even dat het een gasexplosie was".

Suayip Celen is de buurman. Hij is zijn tuin aan het opknappen en is heel erg geschrokken. "Het was een enorme knal, veel harder dan vuurwerk. Ook hij was in eerste instantie bang dat het om een gasexplosie ging. Vanmorgen durfde hij pas weer de deur uit. Hij heeft geen idee wat het motief is voor de ontploffing. "De buurvrouw zei dat ze met niemand ruzie heeft."

Volgens de politie zijn er geen signalen dat het om een gerichte actie ging.