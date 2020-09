Boerenorganisaties boos over plan van de provincie om de handel in stikstof open te stellen

Koeien (foto: archief). vergroot

Stikstofruimte van boerenbedrijven kopen, in Brabant is dat vanaf 15 september mogelijk. Een groot aantal boerenorganisaties is niet blij met die beslissing van de provincie. Ze noemen de stap 'voorbarig'. "Het kan de toekomst van veel ondernemers en de sector als geheel in gevaar brengen."

Dinsdagmiddag meldde de provincie dat in Brabant vanaf 15 september 'extern gesaldeerd' kan worden. Vanaf die dag is Brabant een van drie provincies waar dat zo is. De andere twee zijn Limburg en Zeeland. Gedeputeerde Erik Ronnes gaat ervan uit dat veel provincies de komende maanden zullen volgen.

Bij extern salderen koopt bijvoorbeeld een bouwbedrijf dat huizen wil bouwen stikstofruimte van een veehouder.

Stikstofruimte

Stikstofruimte in Nederland is schaars sinds de Raad van State in mei vorig jaar besloot dat er alleen maar vergunningen mogen worden afgegeven als de totale hoeveelheid stikstof niet toeneemt. Door de verlaging van de maximum snelheid tot honderd kilometer per uur maakte de overheid stikstofruimte voor de bouw van 50.000 woningen en zeven grote wegenbouwprojecten.

Bij extern salderen roomt de provincie dertig procent af. Zo moet de totale hoeveelheid stikstof verminderen. Stikstof tast (Brabantse) natuurgebieden aan. Omdat het om wettelijk beschermde natuurgebieden gaat, zijn maatregelen nodig.

Brabant gaat te snel

Boerenorganisaties ZLTO, Brabants Agrarisch Jongeren Kontakt, POV (varkenshouders), NVP (pluimvee), Agractie en NMV (melkveehouders) vinden dat de provincie te snel gaat.

Zij hebben er grote moeite mee dat op dit moment stikstofruimte uit boerenbedrijven naar andere sectoren verdwijnt. De angst is dat er te weinig stikstofruimte in de agrarische sector overblijft.

Klem

Daarbij speelt onder andere dat honderden boerenbedrijven door de uitspraak van de Raad van State vergunningen nodig hebben die ze in het oude systeem niet nodig hadden. Feitelijk draaien die bedrijven nu zonder de vereiste papieren. Gerben Boom van het BAJK: "Dat moeten we eerst oplossen. Anders zitten die bedrijven straks klem."

Provinciebestuurder Ronnes blijft met de boerenorganisaties overleggen maar gaat wel door met het extern salderen. Volgens hem zijn er veel projecten in de provincie waarvoor snel stikstofruimte nodig is.

Veel boeren willen stoppen

"Wij weten ook dat er veel boeren zijn die willen stoppen. Dat levert ook extra ruimte op. Wij gaan ervan uit dat in Brabant het aanbod van stikstofruimte groter is dan de vraag. De eerste ervaringen bij ons eigen stikstofloket wijzen daar ook op."