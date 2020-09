Papegaaien die zich doodschrikken door luchtballon is incident: 'Wij zijn niet roekeloos'

Foto: Dirk Verhoeven vergroot

Een incident. Zo noemt ballonvaarder Bram van Loosbroek uit Tilburg het voorval waarbij drie papegaaien overleden door een laag overvliegende luchtballon. “Ballonvaarders zijn nooit roekeloos. Het is ons vak en wij moeten zorgen dat we dat kunnen blijven doen. Dat kunnen we alleen als we netjes omgaan met dieren”, aldus Bram.

We spreken Bram naar aanleiding van een uitspraak van de rechter. Een luchtballonvaarder uit Schijndel draait op voor de dood van drie papegaaien. De kosten zijn maar liefst 68.000 euro. Door het geluid van de branders van een langsscherende luchtballon overleden de beestjes aan de gevolgen van stress.

Veebrander

De betrokkenen willen niet reageren, maar Bram wil ons uitleggen wat ballonvaarders allemaal doen om er voor te zorgen dat ze beesten niet aan het schrikken maken. Zo is er de zogenoemde veebrander. Dat is een stillere brander die minder geluid maakt.

In de video zie je een demonstratie van de veebrander:

Gevoelige gebiedenkaart

“Door alle ballonvaarders wordt informatie vergaard over gevoelige gebieden”, vertelt Bram. “Die informatie komt samen in een kaart. Bijvoorbeeld hier twee kilometer vandaan staan struisvogels buiten. Dat is bij iedereen bekend. En daar gaan we dan minimaal met 500 meter hoogte overheen, want die zijn heel gevoelig voor brandergeluid.”

Hoogstwaarschijnlijk stonden de papegaaien ook op deze kaart en dus is dit hier misgegaan. “Ik begrijp dat er een wedstrijdje was. Dat er meerdere ballonnen op een doel zijn gaan afdalen. En dat toen per ongeluk meerdere ballonnen vlakbij de papegaaien bezig zijn geweest”, vertelt Bram.

Reputatie

Toch klopt de reputatie van rauwdouwers die ballonvaarders wordt toegedicht niet. "Er gaat zeker wel eens wat mis, toch is dit incident", volgens Bram. “Omdat de velden in Nederland zo klein zijn en er veel vee buiten staat, zijn we echt getraind op het zien van vee en daar naar te handelen. Wij varen nu 35 jaar ballonnen, zo'n 500 vluchten per jaar. Ik denk als we één keer per jaar iets hebben, dan is dat veel.