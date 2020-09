Man aangehouden om enorm nepwapen in Kaatsheuvel: 'Het leek bedrieglijk echt'

Er werd een nepwapen in beslag genomen (foto: FPMB/Erik Haverhals). vergroot

Een man is dinsdagavond opgepakt op de Mark in Kaatsheuvel die een groot nepwapen bij zich had, dat meldt de politie.

Janneke Bosch Geschreven door

De man werd rond kwart over acht aangehouden. De politie zegt dat er een melding binnenkwam over een man die met een vuurwapen in een auto was gezien. Er werd een onderzoek gestart en dat leidde naar het huis van de verdachte.

Nepwapen

Op foto’s is te zien dat er een arrestatieteam aan te pas komt bij de arrestatie en dat er een groot wapen in beslag wordt genomen door agenten. Dat bleek dus uiteindelijk een nepwapen te zijn, maar volgens de politie ‘bedrieglijk echt’.

Het wapen werd gevonden in de auto van de verdachte, de man zelf is in zijn huis aangehouden. Hij zit nog vast.

Er is een verdachte aangehouden (foto: FPMB/Erik Haverhals) vergroot