Man met levensecht nepwapen had thuis nog meer verboden wapens

Er werd een nepwapen in beslag genomen (foto: FPMB/Erik Haverhals). vergroot

De 46-jarige man die werd opgepakt in Kaatsheuvel omdat hij met een nepwapen in zijn auto rondreed, had thuis nog meer verboden wapens liggen. Een arrestatieteam van de politie hield de man dinsdagavond aan.

Janneke Bosch Geschreven door

In het huis van de man werden ook een bus pepperspray en een boksbeugel gevonden. In zijn auto lag inderdaad een groot automatisch vuurwapen. Na onderzoek bleek dat het nep was maar volgens de politie leek het wel 'bedriegelijk echt'.

De verboden spullen werden door de politie meegenomen en de man zit vast voor verhoor.

