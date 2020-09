Samuel uit Nigeria is dol op worstenbroodjes en carnaval, dus schreef hij er een carnavalslied over

Sam Dutchy en MC Promo (foto: MC Promo) vergroot

Het moest een keer gebeuren: iemand die zo onder de indruk raakte van ons Brabantse worstenbroodje, dat er een lied over wordt gemaakt. Sam Dutchy heeft het gedaan. En hij maakte een lied dat meteen ook nog geschikt is voor carnaval ook.

Sam Dutchy is een artiestennaam, hij heet Samuel en woont in Oosterhout maar komt oorspronkelijk uit Nigeria. Hij woont hier met zijn Nederlandse vrouw en kinderen en is dus dol op worstenbroodjes. En op carnaval.

Nu dit jaar natuurlijk onzeker of en hoe carnaval gevierd kan worden. “Nu in coronatijd kan carnaval misschien niet doorgaan”, vertelt Sam Dutchy in het radioprogramma WAKKER! bij Omroep Brabant. “Dat is jammer! Mijn vriend en ik dachten, wat kunnen we dan doen voor carnaval?” Die vriend is MC Promo, ook te horen op de plaat.

'Wil je een worstenbroodje?'

Samen zaten ze in de studio toen Samuels vrouw binnenkwamen en vroeg of ze een worstenbroodje wilden, vertelt hij. “We dachten: worstenbroodjes… Wil je een worstenbroodje? En zo ontstond het liedje”, vertelt hij lachend. “Ik ben creatief, ik maak overal liedjes van!”

Of er deze carnaval in alle kroegen polonaise kan worden gelopen op Sam Dutchy’s worstenbroodjeslied is natuurlijk nog zeer de vraag. Zaterdag nemen Sam Dutchy en MC Promo er een heuse videoclip bij op.

Voor alle thuisvierders is het nummer hier al te horen:

