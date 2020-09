Piet en Hans al 46 jaar vermist: dag 2 van de ultieme zoektocht

De politie zoekt woensdag voor de tweede dag op rij in Liessel naar de vermiste vrienden Piet Hölskens en Hans Martens. Het gaat om een ultieme poging om de 46 jaar oude vermissingszaak op te lossen.

De vrienden liggen mogelijk in een auto begraven onder het zand op de bodem van de Brink in Liessel. Daarom is een gespecialiseerd bedrijf in de afgraving op twee specifieke plekken aan het zoeken. Voor de zoektocht zijn vier dagen uitgetrokken. In het diepe water werd de eerste dag van de zoekactie nog niets gevonden.

Het is niet voor het eerst dat op en in het water van de afgraving in Liessel naar de vrienden wordt gezocht. Sinds 2018 gebeurde dat al vaker. Een van de onderzoeken met speciale meetapparatuur leidde naar de twee plekken waar nu opnieuw gezocht wordt. Vast staat dat op deze plekken een metalen voorwerp in het water ligt. Of dat de auto van de vrienden is, moet nu volgens de politie duidelijk worden.