Zoekactie naar Piet en Hans levert nog niets op: alleen opgerolde staalkabel gevonden

Dag 2 van de zoektocht naar de vermiste mannen (foto: politie). vergroot

De politie zoekt woensdag voor de tweede dag op rij bij afgraving De Brink in Liessel naar de vermiste vrienden Piet Hölskens en Hans Martens. Het gaat om een ultieme poging om de 46 jaar oude vermissingszaak op te lossen. Op de eerste plek is de zoektocht woensdagmiddag afgerond. De zoektocht gaat woensdagmiddag verder op een andere plek.

Rebecca Seunis Geschreven door

De vrienden liggen mogelijk in een auto begraven onder het zand op de bodem van de Brink in Liessel. Daarom is een gespecialiseerd bedrijf op twee specifieke plekken aan het zoeken. Voor de zoektocht zijn vier dagen uitgetrokken.

In het diepe water werd de eerste dag van de zoekactie nog niets gevonden. "We ontdekten op de eerste zoekplaats een deels opgerolde staalkabel. Vermoedelijk zat deze ooit vast aan een ponton. Deze kabel is het metalen voorwerp waar een magnetometer eerder op aansloeg. Na metingen bleken er ook geen andere voorwerpen te liggen."

Omdat de staalkabel niets te maken heeft met het doel van de zoektocht, zijn de naspeuringen op de eerste locatie beëindigd. "Deze middag treffen we voorbereidingen voor de zoektocht op locatie twee naar de twee vermiste vrienden", laat de politie weten.

Wachten op privacy instellingen...

Het is niet voor het eerst dat op en in het water van de afgraving in Liessel naar de vrienden wordt gezocht. Sinds 2018 gebeurde dat al vaker. Een van de onderzoeken met speciale meetapparatuur leidde naar de twee plekken waar nu opnieuw gezocht wordt.

LEES OOK: Jan Hölskens heeft alle hoop gevestigd op een nieuwe zoekactie naar zijn verdwenen broer Piet.