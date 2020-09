Politie rukt massaal uit voor schietpartij, maar het bleek vuurwerk te zijn

De politie reageerde woensdagochtend massaal op een melding van een schietpartij in Eindhoven. Buurtbewoners hadden harde knallen gehoord en waren bang dat er geschoten werd in de Caspar Netscherstraat. Na onderzoek van de politie bleek dat het ging om jongelui die vuurwerk aan het afsteken waren.

Buurtbewoners zagen tijdens het geknal iemand die aan het filmen was. Ook door die combinatie dachten mensen dat het mis was.

Onrustig

In dezelfde buurt is het laatste tijd wel vaker onrustig. In augustus omsingelde de politie een huis aan de Jan van Eyckgracht om de bewoner aan te houden. Een paar weken daarvoor raakte een man gewond door een explosie in de Moreelselaan.