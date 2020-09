Ergernis over lange wachttijden voor coronatest: 'Dan maar geen test'

In de auto wachtend op de coronatest in Breda (foto archief: Eva de Schipper). vergroot

Lange wachttijden voor een coronatest in een teststraat hebben voor sommige mensen flinke gevolgen. Anderen moeten zo lang wachten of zo ver reizen dat ze de test maar helemaal overslaan. Doordat onderzoekslabaratoria te weinig capaciteit hebben en door enorme drukte bij de callcenters lopen de wachttijden flink op.

Sommige mensen zijn boos dat ze lang moeten wachten om überhaupt een afspraak te mogen maken. “Eerst werd ik anderhalf uur in de wacht gezet. Ik kreeg te horen dat ik later terug moest bellen. Toen heb ik een uur in de wacht gestaan. Vervolgens kreeg ik te horen dat ik geen afspraak kon maken en later maar moest terugbellen”, laat Dorathea weten. Hans zegt dat hij inmiddels ‘tientallen keren’ gebeld heeft maar dat hij niet doorheen komt.

"Mijn zoontje van elf valt in de risicogroep, maar krijgt geen voorrang."

Anderen maken zich zorgen over de situatie: “Mijn zoontje van elf heeft een afweerstoornis. De GGD gaf weliswaar aan dat hij in de risicogroep valt, maar geen voorrang krijgt. Ik heb vanmorgen meteen gebeld voor een afspraak maar in Uden en Rosmalen zat het helemaal vol. Hij kan nu zaterdagmiddag in Nijmegen terecht. En dat terwijl hij elke maand in het ziekenhuis ligt omdat hij vrijwel geen antistoffen aanmaakt. Ze hebben zelfs gezegd dat we moeten afbellen voor de test als hij 24 uur klachtenvrij is”, laat Nathalie via e-mail weten.

Marianne maakt zich vooral zorgen over extra besmettingen. “Maandag ben ik naar het werk geweest en dinsdag had ik ineens koorts. Meteen gebeld maar geen gehoor. De hele ochtend blijven proberen terwijl ik zo ziek ben als een hond. Ik kan donderdag dertig kilometer verderop terecht. Ik hoop maandag aan mijn collega’s te kunnen laten weten of ik ze heb besmet. In de tussentijd hebben zij dus een week de tijd gehad om alles en iedereen te besmetten want zij zitten natuurlijk niet in quarantaine.”

"Onze kleindochter kan vrijdag terecht in Wageningen"

Veel mensen denken dat zieken niet meer thuis blijven of zich helemaal niet meer laten testen als ze te lang moeten wachten. “Onze kleindochter van negen is verkouden en mag niet naar school. Ze moest zich daarom laten testen. We hebben dinsdag gebeld voor een afspraak in Grave, maar alles zit vol. Ze kan vrijdag terecht in Wageningen. Dan maar geen test. Belachelijk dit!”, schrijft Joke.

Ook Martine heeft bedankt voor een test omdat ze ver moest reizen. "Gisteren een test aangevraagd. Ik woon in Eersel, de teststraat is om de hoek. Ik kon pas vrijdag terecht in Zuid-Limburg. Hier heb ik voor bedankt. Als zorgmedewerker ben je nu echt de pineut", zegt ze.

"Ik ben zzp'er en heb dus weer een week geen inkomsten."

Linda baalt vanwege de gevolgen haar portemonnee. "Ik kan donderdag terecht maar dan moet ik nog wachten op de uitslag. Ik ben zzp'er in het onderwijs en heb dus weer een week geen inkomsten. Ik baal zo ontzettend."

Toch geldt het lange wachten niet voor iedereen. Sep schrijft: “Maandagochtend had ik het vermoeden dat ik ziek was. Ik heb een afspraak kunnen maken voor dinsdagochtend. ‘s Avonds had ik al een negatieve uitslag. Top geregeld als je het mij vraagt.”

