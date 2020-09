Binnen kijken bij DomusDELA dat kans maakt op de Architectuurprijs 2020

Veel elementen van de kerk zijn behouden. vergroot

Het gebouw ademt geschiedenis. Oude en nieuwe architectuur komen samen in DomusDELA, de verbouwde Paterskerk, Augustinianum en Studentenkapel in Eindhoven. Eind vorig jaar is het gebouw met daarin een brasserie, hotel en congrescentrum geopend. De ingrijpende verbouwing is in de smaak gevallen bij de landelijke architectenbond BNA, die DomusDELA heeft genomineerd voor de Architectuurprijs 2020.

Manager Anjo Alders laat zien wat DomusDELA zo bijzonder maakt:

"Geweldig, wij zijn nog geen jaar open en dan al genomineerd voor zo'n prijs", zegt manager Anjo Alders. Volgens haar valt DomusDELA ook erg in de smaak bij de bezoekers: "Wij krijgen vaak een negen bij de hotelreviews op Bookings." En eerlijk is eerlijk, de smaakvol ingerichte kamers, waar je in de vensterbank kan liggen met uitzicht op de Paterskerk, zijn heel bijzonder.

DomusDELA was nog maar net open toen de coronacrisis uitbrak. Een domper natuurlijk. Toch zegt het management dat het niet mag klagen en dat de hotelbezetting nog redelijk goed is. In het gebouw van uitvaartcoöperatie DELA kunnen mensen rouwen en trouwen.

Of het complex de prijs in de wacht sleept, wordt donderdag 22 oktober bekend. Concurrenten zijn onder meer museum en onderzoekscentrum Naturalis in Leiden, het Parkpaviljoen Hoge Veluwe en de Rietveldacademie in Amsterdam.

Oud en nieuw ontmoeten elkaar.

Slapen met uitzicht op de Paterskerk in Domus Dela (Foto: Rene van Hoof)