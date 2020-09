Lelijke gsm-antennes verstopt in monumentale gebouwen, kan jij ze zien?

Anton Hermes van Camouflage uit Boxtel verstopt GSM-antennes (foto: Jos Verkuijlen) vergroot

Een prachtige monumentale kerk in je dorp. Niet alleen mooi als beeldbepalend gebouw. De mobiele providers zien ze als perfecte plekken voor hun antennes. Alleen zit niemand op lelijke antennes te wachten op monumentale gebouwen. Een bedrijfje uit Boxtel heeft er de sport van gemaakt om gsm-antennes te verstoppen.

Anton Hermes van Camouflage BV in Boxtel neemt onze verslaggever mee naar de Sint-Lambertuskerk uit 1853 in Veghel. Hij wijst naar een grote lelijke stalen gsm-mast op het oude PTT-gebouw midden in het centrum. “Die gaat straks weg. Dan komt alles onzichtbaar in deze kerk”, vertelt hij.

Het onzichtbaar maken van gsm-antennes is het werk van Anton. Hij is zo’n beetje de enige professionele antenneverstopper van Nederland. “Heel veel gebouwen in Nederland zijn heel handig voor ons qua hoogte om antennes in te zetten. Maar het ziet er niet altijd mooi uit. Wij zorgen ervoor dat die antennes helemaal opgaan in het gebouw.”

De kerk in Zuidwolde heeft een nieuw dak van polyester. Links voor, rechts na de aanpassing (foto: Camouflage BV). vergroot

Het werk gebeurt boven in de torenspits. Het is een hele klim naar boven via een wenteltrap en het laatste stuk via een steile metershoge houten ladder. Daar tussen de kerkklokken zijn twee van zijn medewerkers bezig met het verstopwerk.

De truc lijkt heel simpel. Anton wijst op de galmborden. Dat zijn houten planken met leistenen die het geluid van de kerkklokken naar beneden richten. Waar ze het geluid goed sturen, zijn ze funest voor goede signalen naar je mobiele telefoon. “Natuurlijke materialen dempen het signaal zo erg dat er echt minder bereik is”, zegt Anton.

In Brussel werden antennes weggewerkt achter een grote kubus (foto: Camouflage BV). vergroot

De galmborden worden vervangen door nagemaakte borden van polyester. “We meten de originele galmborden heel precies op”, zegt Anton. “Daarna maken we ze precies na van polyester. Dat doen we zodanig dat aan de buitenkant de vorm en kleur precies hetzelfde is als het originele.”

Zo verstopt Anton over heel Nederland en België overal gsm-antennes. Een van de projecten waar hij het meest trots op is, is de monumentale Zijlpoort in Leiden uit 1667. Niemand zal zien dat achter het dak van dit gebouw antennes zitten. “Daar hebben we een deel van het leistenen dak vervangen voor namaakleien. Die zijn niet van echt te onderscheiden.”

Kan jij zien dat deze leistenen niet echt zijn? (foto: Camouflage BV) vergroot

Het verstoppen zou ook een ander voordeel kunnen hebben. De laatste tijd worden er veel zendmasten in brand gestoken. Maar het camoufleren is hier volgens Anton geen oplossing voor. “Tachtig procent van de antennes in Nederland is gewoon zichtbaar voor iedereen. Het is zo goed als onmogelijk alles weg te werken. Heel veel antennes staan op het platteland waar weinig hoge plekken zijn. Daar is dan gewoon een telecommast nodig. Die zijn niet te verbergen.”

Weer beneden laat Anton me nog het eindresultaat zien. Je zou een voor-en-nafoto kunnen maken. Maar dat zou dan de saaiste foto aller tijden zijn. Verschil zie je met het blote oog niet. Precies wat Anton met zijn werk voor ogen heeft.

Antennes op een reclamebord. Na de camouflage ziet het er uit zoals de foto rechts (foto: Camouflage BV). vergroot