Man (81) toegetakeld tijdens sm-date en geblinddoekt achtergelaten: 7 jaar cel

Het Paleis van Justitie in Den Bosch (foto: Hans Janssen). vergroot

Steekwonden in zijn rug, blauwe plekken en onderhuidse bloedingen. Een 81-jarige Bosschenaar werd in 2017 tijdens een sm-date zo zwaar toegetakeld dat de inmiddels 51-jarige dader uit Heerhugowaard woensdag in hoger beroep zeven jaar cel kreeg. De rechtbank legde eerder dezelfde straf op.

Maaike Cnossen Geschreven door

Het tweetal sprak tussen 2014 en 2017 regelmatig met elkaar af. De bejaarde man liet zich dan met een houten voorwerp slaan, ook wel spanking genoemd. Op 31 mei 2017 liep zo’n date volledig uit de hand.

De Bosschenaar werd geblinddoekt achtergelaten. Zijn armen waren met polsbanden en haken vastgemaakt aan het plafond. Ook zijn enkels waren bij elkaar gebonden. Zijn afspraakje had hem van achteren zeker vijftien keer hard tegen het hoofd geslagen en in zijn rug gestoken.

Bijna niet overleefd

Het slachtoffer was er zo erg aan toe dat hij het niet had overleefd als hij niet naar het ziekenhuis was gebracht. Hij had letsel aan zijn rib, rugwervel, milt en wonden op het hoofd.

De verdachte heeft altijd ontkend dat er sprake was van een sm-date. Hij zou zijn langsgekomen om te praten. Zowel de rechtbank als het gerechtshof geloofden dit verhaal niet. Ook omdat hij naderhand op internet informatie opzocht over aangifte doen en steekincidenten.

De 51-jarige man kreeg niet alleen de gevangenisstraf opgelegd, maar moet het slachtoffer ook een schadevergoeding betalen van ruim 7000 euro.