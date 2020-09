Jeffrey Herlings op brancard afgevoerd na crash in training

Jeffrey Herlings in Faenza voor zijn val. vergroot

Jeffrey Herlings is woensdag zwaar ten val gekomen tijdens de training voor de Grand Prix van Faenza in Italië. De motorcrosser uit Oploo vloog na een grote sprong over zijn stuur en bleef enige tijd liggen op het circuit.

Na de val is de coureur met een helikopter naar het ziekenhuis gebracht. Volgens zijn ploeg KTM gaan het om een nekblessure, maar kan hij zijn armen en benen wel bewegen.

Wachten op privacy instellingen...

Op hetzelfde circuit was Herlings zondag nog winnaar van de Grand Prix van Italië. Bijna twee maanden geleden liep hij voor het eerst in zijn carrière bij de training een zware hersenschudding op. Herlings is na 6 van de 18 races koploper in de stand om het wereldkampioenschap in de MXGP.

De eerste manche van Grand Prix begon woensdagmiddag om 13.15 uur zonder Herlings. Glenn Coldenhoff staat wel aan de start. Zondag is er op hetzelfde circuit nog een race.

In de video is te zien hoe Herlings verkeerd landt na een lange sprong en over zijn stuur valt:

Wachten op privacy instellingen...

Wachten op privacy instellingen...

LEES OOK: Ciao Italia, motorcrossers Jeffrey Herlings en Glenn Coldenhoff komen eraan om te winnen