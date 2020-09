Steeds meer agressie in ziekenhuizen: 'Meewerken is niet meer vanzelfsprekend'

Archieffoto (foto: GoodFon). vergroot

Ziekenhuizen in Brabant zien steeds vaker agressie tegen ziekenhuismedewerkers. Het gaat vooral om uitschelden en bedreigen, omdat bezoekers het niet eens zijn met de coronaregels. Daarom zien verschillende ziekenhuizen zich genoodzaakt om extra beveiliging in te zetten.

Agressie komt vooral voor als bezoekers zich niet houden aan de coronaregels en een medewerker ze daarop wijst. Het gaat hier vooral om de regel dat per patiënt één bezoeker wordt toegestaan.

"Als we bezoekers wijzen op de regels, ontstaan er vaak heftige discussies en dreigend gedrag."

"Mensen willen met het hele gezin naar binnen en zijn het niet eens met die regel. Dat is begrijpelijk, maar die maatregelen zijn er om de verspreiding van het virus en drukte tegen te gaan. Als we ze wijzen op de regels, ontstaan er vaak heftige discussies en dreigend gedrag", vertelt een woordvoerder van het Amphia Ziekenhuis in Breda, Etten-Leur en Oosterhout.

"Het lijkt alsof de vanzelfsprekendheid weg is. Enkele weken geleden konden we nog wat zeggen en werd er niet moeilijk gedaan, nu ontstaat er vaak discussie. Maar corona is nog steeds onder ons. Wij willen graag zorg verlenen, dus houd je aan de maatregelen", benadrukt de woordvoerder van het Catharina Ziekenhuis Eindhoven.

Om agressie tegen te kunnen gaan, hebben veel ziekenhuizen extra maatregelen genomen. Zo is bij het Amphia Ziekenhuis in Breda sinds maandag extra beveiliging ingezet bij de ingang. Daar staan namelijk meldpunten waar bezoekers moeten aangeven of ze last hebben van coronaklachten.

"Bij de meldpunten bij de ingang zijn nu beveiligers nodig."

"Dat is een cruciaal punt, want anders lopen mensen met klachten zomaar naar binnen. Maar je ziet dat heel veel mensen daar niet aan mee willen werken, wat leidt tot verhitte discussies. Dus daar zijn nu beveiligers nodig", vertelt de woordvoerder van het ziekenhuis.

In het Elkerliek Ziekenhuis in Helmond staan sinds augustus extra beveiligers tijdens het bezoekuur. Een woordvoerder laat weten dat de situatie sindsdien een stuk is verbeterd: "We merken dat het goed werkt. Verpleegkundigen hoeven zich geen politieagent meer te voelen en mensen aan te spreken."

In het Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis in Tilburg begint maandag een experiment met een verplichte bezoekerspas voor verpleegafdelingen om de agressie tegen te gaan. Bezoekers moeten zich bij de ingang melden en per patiënt krijgt één bezoeker dan een pas om de verpleegafdeling op te gaan.

"Door beveiligers zichtbaarder rond te laten lopen, hopen we agressie in de kiem te smoren."

Ziekenhuis Bernhoven in Uden geeft aan ook irritaties bij mensen te merken als het gaat om het bezoekersbeleid. Maar het is nog niet zo erg dat er extra maatregelen nodig zijn.

Het Catharina Ziekenhuis in Eindhoven en het Máxima Medisch Centrum in Eindhoven en Veldhoven zetten geen extra beveiliging in, maar laten beveiligers wel zichtbaarder rondlopen in de ziekenhuizen. "Op verpleegafdelingen hopen we agressie zo in de kiem te smoren. We zijn nog aan het kijken of het op de poli's ook nodig is om extra maatregelen te nemen", laat de woordvoerder van het Catharina Ziekenhuis weten.

