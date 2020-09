Cabaretier wordt quizmaster: Steven Brunswijk geeft prijzen weg in zijn eigen app

Cabaretier Steven Brunswijk als quizmaster in zijn eigen app. vergroot

Cabaretier Steven Brunswijk heeft zijn eigen quiz-app bedacht. Samen met zijn broer en neef wil de Tilburger de wereld veroveren met zijn Kwizzzler, waarbij iedereen twee keer per week live kan meespelen. "We moedigen je zelfs aan om de antwoorden te googelen."

Al jaren loopt Steven Brunswijk, voorheen bekend als Braboneger met dit plan in zijn hoofd. " Het is ontstaan uit frustratie, 10 à 15 jaar geleden," zo vertelt hij. "Ik vond bestaande loterijen oneerlijk. Ik wilde iets bedenken waarbij je zelf invloed hebt op je winkans."

"Het blijft mooi in de familie."

Samen met zijn broer Eric en neef Brian bedacht hij Kwizzzler. "Ik ben commercieel directeur, mijn broer is algemeen directeur en mijn neef is technisch directeur. Zo blijf het mooi in de familie", vertelt hij trots.

Kwizzzler is een app waarop je twee keer per week, op maandag- en woensdagavond om half zeven, live kunt meedoen aan een gratis quiz met meerkeuzevragen. Wie het snelst alle antwoorden goed heeft, wint. "Via linkjes in de app kun je jezelf voorbereiden op de onderwerpen die aan bod gaan komen. Weet je het antwoord op een vraag? Dan is dat mooi meegenomen. Zo niet, dan kun je gaan googelen. "

"Ik zoek nog steeds talenten."

Verschillende bekende Nederlanders zoals Roy Donders en Rob Geus hebben vragen ingesproken. "Maar ik wilde ook onbekende Nederlanders de kans geven om te presenteren. Via een oproep op social media heb ik mensen opgeroepen, maar ik zoek nog steeds talenten: spontane mensen die het leuk vinden om te presenteren. "

Bekijk hier de eerste beelden van de nieuwe quiz:

Er werken ook verschillende bedrijven mee aan de quiz. "We laten die bedrijven of hun producten dan terugkomen in bepaalde vragen. Dat is ons verdienmodel."

"Het was vooral grappig om de vragen te verzinnen."

Het is stiekem best spannend voor Brunswijk. "Ik voel de spanning wel hoor. We hebben hier echt heel lang naartoe gewerkt. De vragen bedenken en alles testen via Instagram, het was best veel werk. Het was vooral grappig om de vragen te verzinnen. We hebben samen heel veel herinneringen opgehaald uit onze jeugd met vragen over bijvoorbeeld de Ghostbusters."

De app kan gratis worden gedownload. De cabaretier kan niet wachten om mensen blij te maken met allerlei prijzen. "We geven niet alleen geldbedragen weg, maar ook stofzuigers, televisies, tablets, laptops, noem maar op."