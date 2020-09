De griepprik gaat dit jaar heel anders door de coronacrisis. 'We benaderen de patiënt van achteren’

Door het coronavirus zullen de jaarlijkse griepvaccinaties voor de herfst heel anders verlopen. Natuurlijk zijn er de nodige voorzorgsmaatregelen, maar de griepspuit zal dit jaar ook anders gezet worden.

De huisartsenpraktijk Giessen-Rijswijk in Altena telt ruim 4000 patiënten en jaarlijks komen er zo’n 700 langs voor een griepspuit. In voorgaande jaren een hectische, maar ook een gezellige tijd. Op één avond zagen de huisartsen en assistenten lange rijen patiënten aan zich voorbijtrekken die aan ‘de lopende band’ werden gevaccineerd.

Bijzonder is dat de prik ook op een andere manier toegediend wordt, zodat dat voor artsen en patiënten coronaveilige gebeurt. Op advies van het Nederlands Huisartsen Genootschap zullen patiënten voor een griepprik van achteren worden benaderd. Zo moet worden voorkomen dat een zieke patiënt de arts of assistent in het gezicht hoest of ademt.