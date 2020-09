Wachten op privacy instellingen... Foto: Marcel van Dorst/SQ Vision. Volgende Vorige vergroot 1/2 Brand in houtshredder Maton in Waalwijk onder controle

Op het industrieterrein aan de Van Hiltstraat in Waalwijk is woensdagmiddag rond drie uur brand uitgebroken bij een houtshredder. De brand woedde ook in een grote houtstapel op het bedrijfsterrein. Rond zes uur 's avonds was de brand onder controle.

Omdat de rook snel neersloeg hadden de wijken Laageinde en Baardwijk extra last van de rookontwikkeling. Rond halfvijf was er weinig rook of vuur meer, maar bleef het hout nog smeulen.

De brandweer was druk bezig de situatie onder controle te krijgen. De brand woedde bij Maton, een bedrijf dat onder meer afval en andere restproducten inzamelt.

Eerder raak in Steenwijk

Het is overigens niet de eerste keer dat er brand woedt bij het afvalverwerkingsbedrijf. Vorig jaar was het twee keer raak, zowel in juni als oktober. Toen vlogen er grote afvalbergen in brand.

