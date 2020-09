Doodzieke Anne kan bijna naar Barcelona voor operatie aan haar nekwervels

Anne heeft 130.000 euro nodig voor een operatie. vergroot

Persoonlijk langs de deuren gaan in zijn dorp, een inzamelingsactie bij de plaatselijke supermarkt en een landelijke crowdfundingsactie. Martien uit Boxmeer zet samen met familie en vrienden alles op alles om zijn doodzieke dochter te helpen. De 39-jarige Anne heeft veel geld nodig voor een levensreddende operatie aan haar nekwervels in Barcelona. De acties werpen hun vruchten af: van de benodigde 130.000 is al 105.000 euro binnen.

Maaike Cnossen

“Ik breek elke keer weer als ik het verhaal vertel”, zegt Martien. “Dan zit ik daar huilend bij iemand in de tuin of binnen. Ik ben bij dertig mensen persoonlijk op bezoek geweest. Maar als je kind zoiets heeft, doe je alles voor haar. Dat geld moet gewoon bij elkaar komen.”’

Anne heeft een lange lijst van aandoeningen, waar ze over schrijft op haar website De Rollende Blogger. Ook kreeg ze veel andere klappen te verduren. Recent nog. Haar 72-jarige schoonvader overleed aan de gevolgen van corona. Haar moeder heeft een hersentumor. “Ze heeft al zoveel pech en tegenslagen gehad in haar leven. Dat is echt niet normaal. Ongewenst kinderloos, kanker. Niets is haar bespaard gebleven.”

Plat op bed

Waar Anne nu met spoed aan geholpen moet worden, is een instabiele nek en een verzakking van de kleine hersenen. De 39-jarige Boxmeerse ligt 24 uur per dag plat, heeft veel pijn en kan niet functioneren zonder hulp. “Ze ligt al maanden op bed. Elke keer als ik haar weer heb gezien, is mijn hart gebroken.”

Een neurochirurg in Spanje kan haar nekwervels vastzetten. Een ingreep die in Nederland niet wordt uitgevoerd. En één waar een flink prijskaartje aan hangt dat niet door de zorgverzekering wordt vergoed. Dus werd Anne’s Fight For Life gestart.

De actie begon op 31 juli en er is al 105.000 euro opgehaald. “Ik heb de hoop dat ze straks weer naar buiten kan. Dat ze samen met haar man Stijn de hond kan uitlaten. Dat ze weer een beetje een zinvol bestaan krijgt.”

“Dan komt een vriend een paar weken geleden je duizend euro brengen. Dan zit je met tranen in je ogen. Ik ben iedereen die geld heeft gedoneerd zo dankbaar. Anne ook. We bedanken ze iedere dag”, vertelt Martien. Hij hoopt dat het hele bedrag nog voor 28 september wordt binnengehaald. Dan kan Anne diezelfde dag nog naar Barcelona vertrekken voor de operatie.