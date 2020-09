Tekort aan bewakers bij Vliegbasis Volkel in een jaar weggewerkt

De koning kwam kijken naar het succes van Volkel. vergroot

Defensie zit al jaren met een tekort aan personeel. Ze hebben nog ruim 9000 mensen nodig. Om hier iets aan te doen, experimenteren ze met nieuwe wervingsmethodes in zogenoemde proeftuinen. Dat gebeurt onder meer bij vliegbasis Volkel. En niet zonder succes. Het tekort aan bewakers dat er vorig jaar nog was, is helemaal weggewerkt.

Staatssecretaris Barbara Visser mocht, net zoals alle andere bewindslieden, de Koning meenemen op een zelfgekozen werkbezoek. En uit alle opwindende dingen waar ze uit kón kiezen, koos ze het personeelsbeleid. “Dat heb ik het gedaan omdat het een heel belangrijk onderwerp is”, aldus Visser. "Het lukt Defensie namelijk maar moeilijk om genoeg personeel aan te trekken."

Grote tekorten

Bijvoorbeeld in Volkel, waar ze al jaren zo’n 50 bewakers voor de vliegbasis te kort hadden. Ook in Oirschot bij de CBRN verdedigingscompagnie is een tekort. Zij zijn gespecialiseerd in het detecteren van chemische, biologische en nucleaire besmettingen. “Ik heb maar een bezettingsgraad van 50 procent op dit moment”, vertelt majoor Eelco Touw. “En het was nog erger, want wij zijn net uit het dal aan klimmen. Van die 50 procent is niet eens iedereen meteen inzetbaar, omdat er ook nog nieuwe mensen tussen zitten die we nog moeten opleiden.”

Om zulke tekorten weg te werken, is Defensie gaan experimenteren met nieuwe wervingsmethodes. “Wij zijn lokaal bewakers gaan zoeken voor de basis”, vertelt Ernst Salzmann, recruiter voor de vliegbasis Volkel “Daarnaast hebben we gezorgd dat de opleidingen op elkaar aansluiten, wat de helft van de opleidingstijd kost.”

Voorlichting

Daarnaast is de voorlichting van sollicitanten verbeterd. In het verleden werd dit landelijk gedaan. Als iemand geïnteresseerd was om bewaker in Volkel te worden, kreeg hij van bijvoorbeeld iemand van de marine te horen hoe het is om bij Defensie te werken. “Dat was inderdaad raar. Nu is er bij een voorlichtingsavond gewoon een andere bewaker die uit ervaring kan vertellen hoe het is. En we vertellen ook echt het eerlijke verhaal, dat het ook wel eens saai kan zijn. Maar ook dat je opleidingen kunt doen.”

Het is een klein succes in Volkel en de hoop is dat de rest van Defensie hiervan kan leren. Maar het is de vraag hoe snel dit zal gaan. “Defensie is een grote traditionele organisatie en we kennen regels die al heel lang gelden, zelfs uit 1918. In zo’n grote organisatie duurt het dus soms een tijdje voordat je iets voor elkaar krijgt”, aldus de staatssecretaris. “En daarom hebben we tegen de commandanten dat ze niet moeten wachten op beleid, maar gewoon moeten beginnen."

Bewakers

In Volkel heeft dat gewerkt. “Er is geen tekort meer aan bewakers in Volkel. We hebben zelfs nee moeten verkopen aan 69 mensen”, vertelt Salzmann. “Maar die hebben we gelukkig wel door kunnen sturen om ze toch een carrière bij defensie te kunnen bieden.”