Wachten op privacy instellingen... Koning Willem Alexander en staatssecretaris Barbara Visser worden welkom geheten (foto: Dirk Verhoeven). Koning Willem Alexander en staatssecretaris Barbara Visser bij hun aankomst (foto: Dirk Verhoeven). Volgende Vorige vergroot 1/3 Koning Willem-Alexander komt kijken hoe Vliegbasis Volkel personeel werft

Koning Willem-Alexander is woensdagmiddag in Uden om te zien en te horen wat het Ministerie van Defensie doet om aan voldoende personeel te komen. Hij brengt hiervoor een bezoek aan een proeftuin van waaruit mensen worden geworven voor Vliegbasis Volkel. Kandidaten worden vooral in de directe omgeving gezocht.

Defensie werkt hierbij samen met bedrijven en gemeenten in de regio en met ROC De Leijgraaf in Veghel, waar scholieren een sterk verkort mbo-traject kunnen volgen. Tijdens het proefproject worden ook afspraken gemaakt om personeel langer te behouden.

Ook staatssecretaris is erbij

Koning Willem-Alexander wordt bij zijn werkbezoek vergezeld door staatssecretaris Barbara Visser. Ze hebben zich ook laten bijpraten over mensen die al bij defensie werken. Het ging hierbij vooral over de ambitie van de militairen en de manier waarop ze tijdens hun loopbaan door hun werkgever worden begeleid.

Ook in Oirschot en De Peel bestaan zulke proeftuinen. Deze zijn gericht op het aantrekken van werknemers voor respectievelijk de Generaal Majoor de Ruyter van Steveninckkazerne in Oirschot en de Luitenant-generaal Bestkazerne bij De Rips.

In juli waren er informatiedagen op de kazerne in Vredepeel:

Wachten op privacy instellingen...