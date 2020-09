Docent van middelbare school op staande voet ontslagen vanwege 'grensoverschrijdend gedrag'

Het Theresialyceum in Tilburg (foto: Google Streetview). vergroot

Een docent van het Theresialyceum in Tilburg is op staande voet ontslagen. Dit nadat een leerling heeft gemeld dat hij zich schuldig heeft gemaakt aan 'grensoverschrijdend gedrag'. Dit blijkt uit een brief die naar de ouders van leerlingen van de middelbare school is gestuurd.

Maaike Cnossen Geschreven door

Omroep Brabant heeft de brieven waarmee de ouders werden geïnformeerd in handen. In eerste instantie werd dinsdag bekendgemaakt dat de docent na de melding werd 'vrijgesteld van werk'. Een dag later werden de ouders op de hoogte gebracht dat de docent inmiddels op staande voet is ontslagen.

Om wat voor grensoverschrijdend gedrag het gaat, is niet duidelijk. Het Theresialyceum wil inhoudelijk niet reageren. “Ik kan er niets over vertellen in het kader van het onderzoek en de privacy van de betrokkenen”, geeft rector Cisca Zweers aan.