Toch thuiszorg voor cliënten van HSPO, doorstart nog niet zeker

Archieffoto vergroot

De 65 medewerkers van zorgverlener HSPO uit Eersel kunnen voorlopig de zorg zoveel mogelijk voortzetten. Dit is een opluchting voor de cliënten die eerder deze week met hun handen in het haar zaten, nadat zij te horen kregen dat de zorgverlener failliet was.

Tom Berkers Geschreven door

HSPO levert onder meer thuiszorg, 24-uurszorg en stervensbegeleiding. Afgelopen week heeft de zorgverlener haar faillissement aangevraagd en dreigde een deel van de zorg stil te komen liggen.

De afgelopen dagen heeft curator Floris Dix van Turnaround Advocaten overlegd met de zorgorganisatie: “We gaan er nu van uit dat de 65 medewerkers die in dienst zijn van HSPO, de zorg de komende tijd zoveel mogelijk voortzetten. Zij krijgen doorbetaald via het UWV.”

Een aantal cliënten zijn inmiddels overgestapt naar een andere zorgaanbieder. Voor de overige cliënten is er goed nieuws, want zij kunnen voorlopig verzorgd worden door de vaste medewerkers.

Op dit moment wordt er onderzoek gedaan naar de oorzaak van het faillissement. Voor nu blijft de organisatie in ieder geval overeind. Dix: “Of het bedrijf een doorstart kan maken moet de komende dagen duidelijk worden.”

Zorgverlener HSPO in Eersel bestaat sinds 2015.